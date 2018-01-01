В Украине теперь можно делать Art Selfie

Украинским пользователям стала доступна функция «художественного селфи» в приложении Google Arts&Culture, которая в США стала вирусной еще в начале этого года. Об этом сообщает официальный блог компании.
Игра в приложении Google Arts&Culture под названием Art Selfie позволяет искать по снимку, сделанному на фронтальную камеру смартфона, похожих на вас личностей, которые изображены на портретах в международных музейных коллекциях.
Ранее эта функция работала лишь в США, однако теперь разработчики сделали ее общедоступной и в других странах.
Напомним, в январе 2018-го создатели игры получали много жалоб от пользователей, и даже подумывали изъять функцию из общего доступа.
Юзеры жаловались на «непохожесть» фотографий с портретными аналогами, о чем писали в оценках к приложению. Также многие с возмущением отмечали, что их фото были сопоставлены с изображением «картинных» людей другого пола или возраста.