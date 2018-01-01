В Украине теперь можно делать Art Selfie

Ранее эта функция работала лишь в США, однако теперь разработчики сделали ее общедоступной и в других странах.

Напомним, в январе 2018-го создатели игры получали много жалоб от пользователей, и даже подумывали изъять функцию из общего доступа.

Юзеры жаловались на «непохожесть» фотографий с портретными аналогами, о чем писали в оценках к приложению. Также многие с возмущением отмечали, что их фото были сопоставлены с изображением «картинных» людей другого пола или возраста.