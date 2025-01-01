ТЕЛЕКРИТИКА

В Украине ограничить доступ к сайту может только суд – офис омбудсмена

Общество

Украинское законодательство предусматривает возможность блокирования любых интернет-ресурсов только в судебном порядке. Об этом УНИАН сообщил представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Михаил Чаплыга.

"В нашем законодательстве не предусмотрено ограничение доступа к сайтам без решения суда. То есть если есть решение, то доступ может быть ограничен. Другой процедуры не существует. Поэтому для меня будет интересно посмотреть, каким образом интернет-провайдеры будут выполнять указ президента», - сказал он.

Напомним, сегодня президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.

Фото: Radiosvoboda.org

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