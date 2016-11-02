В тюрьмах по всему миру находятся 170 журналистов: ОБСЕ

ОБСЕ в очередной раз акцентирует внимание на том, что журналисты и свобода СМИ нуждаются в защите со стороны международного сообщества, сообщает «Укринформ».
"Сегодня 170 журналистов находятся в тюрьмах по всему миру", – отметил наежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Кроме того, добавил он, журналисты очень часто подвергаются угрозам, пыткам, преследованиям, похищениям и убийствам.
По мнению ОБСЕ, главными проблемами свободы СМИ являются пропаганда, дезинформация, которые приобрели "неслыханных масштабов", а также желание контролировать интернет.
Дезир также призвал отказаться от тезиса, что свобода СМИ противоречит безопасности и противодействию терроризму. "Именно свобода СМИ укрепляет борьбу общества против международного терроризма. Сегодня нужно защитить свободу", – пояснил он.
Своими основными приоритетами на посту представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир назвал безопасность журналистов, борьбу с пропагандой, дезинформацией, фейковыми новостями, а также продвижение плюрализма в эпоху цифровых медиа.
Напомним, по данным международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF), в 2016 году во всем мире при исполнении служебных обязанностей были убиты 74 журналиста.
Фото: Sputniknews.com