В тюрьмах по всему миру находятся 170 журналистов: ОБСЕ

ОБСЕ в очередной раз акцентирует внимание на том, что журналисты и свобода СМИ нуждаются в защите со стороны международного сообщества, сообщает «Укринформ».

"Сегодня 170 журналистов находятся в тюрьмах по всему миру", – отметил наежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Кроме того, добавил он, журналисты очень часто подвергаются угрозам, пыткам, преследованиям, похищениям и убийствам.

По мнению ОБСЕ, главными проблемами свободы СМИ являются пропаганда, дезинформация, которые приобрели "неслыханных масштабов", а также желание контролировать интернет.