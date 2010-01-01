ТЕЛЕКРИТИКА

В Twitter обнаружена крупнейшая сеть «порноботов»

Общество

Эксперты компании ZeroFOX, обеспечивающие информационную безопасность в социальных медиа, нашли в Twitter крупную сеть ботов – около 90 тыс. аккаунтов, в которых было размещено более 8,5 млн записей, сообщает Cossa.

Ссылки в этих твитах перенаправляли пользователей на мошеннические сайты, выдававшие себя за dating-сервисы и порносайты. Ссылки сокращались с помощью Google URL Shortener, по ним кликнули более 30 млн раз.

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Боты часто использовали ломаный английский, поэтому специалисты подозревают, что сетью управляли из Восточной Европы. Примерно у 34% аккаунтов дефолтным языком был выставлен русский, а у 12,5% в профиле указаны кириллические символы и русские женские имена.Многие учетные записи были зарегистрированы заранее (некоторые за год до первого твита).

Большинство пользователей оказывались на нескольких мошеннических сайтах, которые связывают с калифорнийской компанией Deniro Marketing. На сайте размещены громкие высказывания о лидерстве в сфере социального маркетинга, однако последняя активность компании датирована 2010 годом.

Результаты своего расследования ZeroFOX переданы компаниям Twitter и Google, которые уже удалили аккаунты и ссылки.

Напомним, в феврале в Twitter была обнаружена масштабная бот-сеть из более 350 тыс. аккаунтов. Она состояла из фальшивых аккаунтов, которые использовались для вывода в тренды новостей, распространения малвари (вредоносной программы), троллинга, а также применялись для политического пиара.

Фото: Pixabay.com / Free-Photos

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