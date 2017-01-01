В сети появилось зрелищное видео запуска ракеты SpaceX

Компания SpaceX Илона Маска вывела с помощью носителя Falcon 9 на орбиту десять спутников связи.

Фотограф и режиссер Джесси Уотсон из штата Аризона сделал 40-секундное таймлапс-видео запуска, в котором в деталях можно рассмотреть конденсированный след, образовавшийся от носителя. На видео запечатлена объемная гигантская фигура в небе, напоминающая воздушный корабль и позже превращающаяся в яркое свечение, а затем исчезающая.

SpaceX Falcon 9 Rocket Launch from Jesse Watson on Vimeo.

Уотсон рассказал, что сделал почти 2,5 тыс. снимков, которые потом склеил в один видеоролик.

Ракетный запуск можно было наблюдать сразу в нескольких американских штатах. И многие их жители даже приняли его за неопознанный летающий объект.

Фото: Jesse Watson