ТЕЛЕКРИТИКА

В сети наживаются на смерти актрисы «Дизель Шоу»

Общество

После гибели Марины Поплавской мошенники в социальных сетях собирают деньги якобы в помощь семье артистки.


Об этом сообщила КВНщица Марина Федчик на своей странице в Facebook.

«В сети появились аферисты, которые прикрываясь нашим горем собирают деньги типа в помощь семье Марины! Внимание! Только Ассоциация команд КВН Украины давала номер карточки у себя на сайте для друзей и близких. Все остальное – мошенники. Если у вас есть вопросы или вы видели похожие сайты со сбором денег – пишите нам», – написала она.

Марина Федчик также отметила, что близкие Поплавской уже написали заявление в полицию. 

Напомним, в субботу, 20 октября,  в Киевской области автобус «Неоплан» с актерами «Дизель Шоу» столкнулся с фургоном, в результате чего погибла Марина Поплавская, а ее коллеги были госпитализированы. Уже 22 октября Шевченковский районный суд Киева назначил домашний арест водителю автобуса Михаилу Манюку. 

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