В сети наживаются на смерти актрисы «Дизель Шоу»

Об этом сообщила КВНщица Марина Федчик на своей странице в Facebook.

«В сети появились аферисты, которые прикрываясь нашим горем собирают деньги типа в помощь семье Марины! Внимание! Только Ассоциация команд КВН Украины давала номер карточки у себя на сайте для друзей и близких. Все остальное – мошенники. Если у вас есть вопросы или вы видели похожие сайты со сбором денег – пишите нам», – написала она.

Марина Федчик также отметила, что близкие Поплавской уже написали заявление в полицию.

Напомним, в субботу, 20 октября, в Киевской области автобус «Неоплан» с актерами «Дизель Шоу» столкнулся с фургоном, в результате чего погибла Марина Поплавская, а ее коллеги были госпитализированы. Уже 22 октября Шевченковский районный суд Киева назначил домашний арест водителю автобуса Михаилу Манюку.