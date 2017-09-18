В сентябре чаще всего с начала года нарушались права журналистов: ИМИ

В прошлом месяце в Украине зафиксировано 40 случаев нарушений свободы слова и прав журналистов. Это наибольшее количество нарушений с начала года. Об этом свидетельствует ежемесячный мониторинг Института массовой информации (ИМИ) «Барометр свободы слова».
Из 40 случаев 18 касаются проявления физической агрессии в отношении журналистов.
Наибольшее число нарушений зафиксировано в категории «Препятствование законной журналистской деятельности» (10), что почти вдвое больше, чем в августе. Также в тройку основных нарушений свободы слова вошли ограничения доступа к информации (8 случаев) и угрозы и запугивания журналистов (5).
"В сентябре с началом политического сезона выросло количество угроз и запугиваний журналистов. В частности, в этом месяце было зафиксировано пять случаев только психологического давления на журналистов", – отметила исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк.
Количество случаев избиений в сентябре осталось на том же уровне, что и в августе, – 3. Вместе с тем зафиксировано по четыре случая судебных исков против СМИ и экономического давления, два случая кибератак на электронную почту журналисток из Волынской и Ровенской областей, по одному случаю косвенного, политического и юридического давления, а также один случай судебных исков от журналистов.
Таким образом, с начала года ИМИ зафиксировал 21 случай избиений журналистов, 5 случаев цензуры, 64 случая препятствования, 31 случая ограничения доступа к информации и 26 случаев угроз.
В целом же нарушения свободы слова и прав журналистов в сентябре замечены в 16 областях. Лидеры – Киев и область (10 случаев), Волынь (6), Запорожье (4) и Винницкая и Полтавская области (по 3).
Напомним, до этого наибольшее количество нарушений свободы слова и прав журналистов с начала года было зафиксировано в июле – 28.
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