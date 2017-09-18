В сентябре чаще всего с начала года нарушались права журналистов: ИМИ

"В сентябре с началом политического сезона выросло количество угроз и запугиваний журналистов. В частности, в этом месяце было зафиксировано пять случаев только психологического давления на журналистов", – отметила исполнительный директор ИМИ Оксана Романюк.

Количество случаев избиений в сентябре осталось на том же уровне, что и в августе, – 3. Вместе с тем зафиксировано по четыре случая судебных исков против СМИ и экономического давления, два случая кибератак на электронную почту журналисток из Волынской и Ровенской областей, по одному случаю косвенного, политического и юридического давления, а также один случай судебных исков от журналистов.

Таким образом, с начала года ИМИ зафиксировал 21 случай избиений журналистов, 5 случаев цензуры, 64 случая препятствования, 31 случая ограничения доступа к информации и 26 случаев угроз.