В Ровенской области копатели янтаря напали на журналистов «1+1»

Группа неизвестных совершила нападение на съемочную группу проекта «Украинский сенсации» телеканала «1+1» во время работы над расследованием о нелегальной добыче янтаря в Ровенской области. Инцидент произошел в субботу, 9 сентября,сообщил в своем Facebook журналист Тарас Середич.

По его словам, нелегальные копатели янтаря заставили журналистов удалить все видео с камеры съемочной группы, а также из личных телефонов.

"Ситуация такова: белый день, дорога возле села Грицки (Ровенская обл). Следим за «фишками» – людьми, которые стоят «на шухере» у мест, где моют янтарь. Через полчаса наблюдений наш автомобиль окружают восемь машин (потом подъезжали новые) и блокируют проезд. Агрессивные мужчины (людей около 20) в камуфляже силой «достают» нас из машины. То, что мы журналисты – им «по ..., потому что все мы продажные и снимаем не то, что надо». У водителя забрали ключи. Заверили, что мы отсюда не уедем, если не удалим все видео. Удалили. О папке в iPhone «Недавно удаленные» также не забыли. Полчаса разговоров о «понятиях» – и мы свободны, но нас любезно сопровождали до безопасного расстояния", – рассказал журналист.

Также Тарас Середич сообщил об угрозах со стороны нападавших, а также применении физической силы с целью изъятия техники. Так, видео с телефона журналиста удалил один из нападавших, а видео с камер – съемочная группа под давлением нападавших.