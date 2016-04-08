ТЕЛЕКРИТИКА

В РФ активисты требуют завести дело на Дмитрия Киселева

Общество

Российская общественная организация «Национально-освободительное движение» обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой возбудить административное дело в отношении ведущего программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрия Киселева, сообщает российское издание The Insider.

Согласно тексту заявления, возбудить дело требуют за оскорбление по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Так, в программе «Вести недели» от 19 февраля активистов «Национально-освободительного движения» называют «малахольными», «ряжеными», «бедными людьми», «каликами-перехожими», а также «балаганом» и «бродячим цирком».

При этом в тексте заявления ведущего программы «Вести недели» трижды называют Евгением Киселевым.

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По словам лидера движения, депутата Госдумы Евгения Федорова, заявление на имя генпрокурора РФ будет предложено подписать всем желающим членам организации, которые "чувствуют себя оскорбленными". Он также отметил, что в состав движения входят "десятки миллионов людей по всей стране".

Напомним, журналист Евгений Киселев уже продолжительное время живет и работает в Украине.

Фото: mpsh.ru



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