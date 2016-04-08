В РФ активисты требуют завести дело на Дмитрия Киселева

Российская общественная организация «Национально-освободительное движение» обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой возбудить административное дело в отношении ведущего программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрия Киселева, сообщает российское издание The Insider.
Согласно тексту заявления, возбудить дело требуют за оскорбление по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Так, в программе «Вести недели» от 19 февраля активистов «Национально-освободительного движения» называют «малахольными», «ряжеными», «бедными людьми», «каликами-перехожими», а также «балаганом» и «бродячим цирком».
При этом в тексте заявления ведущего программы «Вести недели» трижды называют Евгением Киселевым.
По словам лидера движения, депутата Госдумы Евгения Федорова, заявление на имя генпрокурора РФ будет предложено подписать всем желающим членам организации, которые "чувствуют себя оскорбленными". Он также отметил, что в состав движения входят "десятки миллионов людей по всей стране".
Напомним, журналист Евгений Киселев уже продолжительное время живет и работает в Украине.
Фото: mpsh.ru
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