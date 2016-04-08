В РФ активисты требуют завести дело на Дмитрия Киселева

Российская общественная организация «Национально-освободительное движение» обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой возбудить административное дело в отношении ведущего программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» Дмитрия Киселева, сообщает российское издание The Insider.

Согласно тексту заявления, возбудить дело требуют за оскорбление по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Так, в программе «Вести недели» от 19 февраля активистов «Национально-освободительного движения» называют «малахольными», «ряжеными», «бедными людьми», «каликами-перехожими», а также «балаганом» и «бродячим цирком».

При этом в тексте заявления ведущего программы «Вести недели» трижды называют Евгением Киселевым.