В редакцию московской «Новой газеты» пришла очередная посылка с угрозой. ФОТО

Как сообщает само СМИ, возле здания, где расположена редакция (Москва, Потаповский переулок), кто-то оставил три клетки с овцами. Животные были одеты в жилетки с надписью «Пресса».
Сообщается, что редакция «Новой газеты» уже обратилась в полицию, чтобы животных помогли вернуть владельцам. А вот коммунальные службы Москвы не смогли объяснить журналистам, кто занимается вопросом устройства брошенных животных. В МЧС отметили, что решить вопрос может московский департамент природопользования.
У редакции есть своя версия о причинах подобных запугиваний.
«За несколько дней до этого в ряде СМИ, в том числе на сайте РИА ФАН, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, появились статьи о Короткове, в которых он называется "предателем", "изменником родины" и "пособником террористов", а в соцсетях появилось много однотипных сообщений о журналисте, оставленных пользователями, страницы которых напоминают аккаунты ботов. Коротков – автор криминальных расследований об империи "кремлевского повара" Евгения Пригожина и деятельности российских частных военных компаний – не раз подвергался травле со стороны "фабрики троллей" Пригожина и получал неоднократные угрозы физической расправой», – комментирует «Новая газета».