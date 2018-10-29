В редакцию московской «Новой газеты» пришла очередная посылка с угрозой. ФОТО

У редакции есть своя версия о причинах подобных запугиваний.

«За несколько дней до этого в ряде СМИ, в том числе на сайте РИА ФАН, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, появились статьи о Короткове, в которых он называется "предателем", "изменником родины" и "пособником террористов", а в соцсетях появилось много однотипных сообщений о журналисте, оставленных пользователями, страницы которых напоминают аккаунты ботов. Коротков – автор криминальных расследований об империи "кремлевского повара" Евгения Пригожина и деятельности российских частных военных компаний – не раз подвергался травле со стороны "фабрики троллей" Пригожина и получал неоднократные угрозы физической расправой», – комментирует «Новая газета».