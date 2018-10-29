ТЕЛЕКРИТИКА

В редакцию московской «Новой газеты» пришла очередная посылка с угрозой. ФОТО

Общество

Как сообщает само СМИ, возле здания, где расположена редакция (Москва, Потаповский переулок), кто-то оставил три клетки с овцами. Животные были одеты в жилетки с надписью «Пресса».


Сообщается, что редакция «Новой газеты» уже обратилась в полицию, чтобы животных помогли вернуть владельцам. А вот коммунальные службы Москвы не смогли объяснить журналистам, кто занимается вопросом устройства брошенных животных. В МЧС отметили, что решить вопрос может московский департамент природопользования.

Символичное послание с угрозой «Новой газете»

Фото: novayagazeta.ru

Это не первый случай, когда вышеупомянутая редакция получает такие символичные послания от неизвестных. Ранее, 17 октября, к зданию редакции «Новой газеты» подбросили похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова. А уже 18 октября кто-то оставил на этом месте корзину с отрезанной бараньей головой. Тогда угроза поступила в адрес всей редакции.

Послание с отрезанной головой барана

Фото: novayagazeta.ru

У редакции есть своя версия о причинах подобных запугиваний.

«За несколько дней до этого в ряде СМИ, в том числе на сайте РИА ФАН, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, появились статьи о Короткове, в которых он называется "предателем", "изменником родины" и "пособником террористов", а в соцсетях появилось много однотипных сообщений о журналисте, оставленных пользователями, страницы которых напоминают аккаунты ботов. Коротков – автор криминальных расследований об империи "кремлевского повара" Евгения Пригожина и деятельности российских частных военных компаний – не раз подвергался травле со стороны "фабрики троллей" Пригожина и получал неоднократные угрозы физической расправой», – комментирует «Новая газета».

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