В прямом эфире «Россия 1» выступила мертвая студентка

Ведущие российского телеканала «Россия 1» во время эфира 17 октября взяли комментарий у Алины Керовой, «очевидицы» теракта в Керченском политехническом колледже, который произошел ранее в тот же день. Однако, как выяснилось позже, девушка с таким именем просто не могла звучать в прямом эфире.

Об этом сообщает ZN.ua.

На связи со студией «60 минут» девушка, которую представили как Алину Керову, рассказала о трагических событиях в ее учебном заведении, когда в здании политехнического колледжа в оккупированной Керчи прогремел взрыв. (По предварительным данным, взрывчатка сработала в столовой. В результате погибли 20 человек, десятки получили ранения.)

Однако после эфира «60 минут» на связь с телеканалом «Дождь» вышла одногруппница Алины Керовой по имени Виктория Жукова. Она рассказала «Дождю», что в эфире звучал голос не Алины, ведь студентка с таким именем погибла во время теракта.

«Вот с*ки. Алина погибла. Конечно, это не она, и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому», – прокомментировала Виктория.

На запрос «Дождя» ведущая «России 1» Ольга Скабеева ответила, что канал готов предоставить коллегам номер телефона «Алины Керовой», которая звучала в эфире. В пресс-службе «России 1» пообещали «прояснить вопрос» и «разобраться в ситуации».