ТЕЛЕКРИТИКА

В прямом эфире «Россия 1» выступила мертвая студентка

Общество

Комментарий телеканалу во время программы «60 минут» дала подставная студентка Керченского политеха.


Ведущие российского телеканала «Россия 1» во время эфира 17 октября взяли комментарий у Алины Керовой, «очевидицы» теракта в Керченском политехническом колледже, который произошел ранее в тот же день. Однако, как выяснилось позже, девушка с таким именем просто не могла звучать в прямом эфире.

Об этом сообщает ZN.ua.

На связи со студией «60 минут» девушка, которую представили как Алину Керову, рассказала о трагических событиях в ее учебном заведении, когда в здании политехнического колледжа в оккупированной Керчи прогремел взрыв. (По предварительным данным, взрывчатка сработала в столовой. В результате погибли 20 человек, десятки получили ранения.)

Однако после эфира «60 минут» на связь с телеканалом «Дождь» вышла одногруппница Алины Керовой по имени Виктория Жукова. Она рассказала «Дождю», что в эфире звучал голос не Алины, ведь студентка с таким именем погибла во время теракта.

«Вот с*ки. Алина погибла. Конечно, это не она, и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому», – прокомментировала Виктория.

На запрос «Дождя» ведущая «России 1» Ольга Скабеева ответила, что канал готов предоставить коллегам номер телефона «Алины Керовой», которая звучала в эфире. В пресс-службе «России 1» пообещали «прояснить вопрос» и «разобраться в ситуации».

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