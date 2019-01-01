В программе «Перші про головне. Коментарі» на ZIK новые ведущие

Партнером Виктории Попович в новостной студии на дневных эфирах (13:00–15:00) будет известный журналист Алексей Бурлаков, который присоединился к команде ZIK в марте. Денис Зепсен будет работать вместе с Андрианой Кучер, которая перешла на ZIK в мае, на утренних выпусках «Перші про головне. Коментарі» (10:00–12:00).

«По специальности я переводчик с английского и китайского языка. Даже училась в Шанхае. Впрочем, попав однажды на телевидение, осталась там навсегда. Сегодня за плечами более 5 каналов, где работала корреспондентом, редактором и ведущей. На ZIK, чтобы воплощать свои профессиональные желания», – говорит Виктория Попович.

«После окончания журфака Запорожского национального университета работал на местной радиостанции. Впоследствии переехал в Днепр, где наконец-то попал в телевизор. Детская мечта осуществилась! С тех пор работал ведущим новостей на региональном телевидении. Далее столица, был частью коллективов УТР, «Киев» и «Эспрессо ТВ». ZIK – телеканал с историей, но при этом очень динамичный, который шагает в ногу со временем. Рад присоединиться к команде», – комментирует Денис Зепсен.

Неизменными ведущими вечерних токинг-студий остаются Лейла Мамедова и Павел Кругляковский. Богдан Машай и Наталья Лятуринская, которые до этого модерировали дневные эфиры, также присоединятся к проведению праймовых эфиров «Перших про головне. Коментарі» (16:00–19:00).

Телеканал напоминает, что «Перші про головне» объединяет ежедневные прямоэфирные программы новостей «Перші про головне. Ранок»,«Перші про головне. День», «Перші про головне. Вечір», токинг-студии «Перші про головне. Коментарі» и информационно-аналитический еженедельник «Перші про головне. Деталі», который выходит каждую субботу.

Фото – ZIK