В полиции не считают преступлением избиение журналиста «Схем»

Напомним, в прошлом сентябре на журналиста Михаила Ткача и оператора Бориса Троценко напали сотрудники УГО вблизи ресторанного комплекса Fabius по дороге из Киева на Конча-Заспу. Там Луценко праздновал свадьбу своего старшего сына. Начальник Государственной службы охраны Валерий Гелетей позвонил главному редактору «Радио Свобода» Инне Кузнецовой, чтобы извиниться перед журналистом Михаилом Ткачом за поведение своих сотрудников.