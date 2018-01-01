ТЕЛЕКРИТИКА

В полиции не считают преступлением избиение журналиста «Схем»

Общество

Об этом написал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.


На своей Facebook-странице он рассказал об итогах расследования по делу об избиении журналистов программы «Схемы» в сентябре 2017 года.

Фото: Facebook

«Избиение журналистов программы "Схемы" сотрудниками УГО не имеет признаков уголовного преступления. То есть "ищеек" (именно так называет генпрокурор Юрий Луценко журналистов-расследователей) можно бить – полиция в этом не будет видеть криминала!»

Напомним, в прошлом сентябре на журналиста Михаила Ткача и оператора Бориса Троценко напали сотрудники УГО вблизи ресторанного комплекса Fabius по дороге из Киева на Конча-Заспу. Там Луценко праздновал свадьбу своего старшего сына. Начальник Государственной службы охраны Валерий Гелетей позвонил главному редактору «Радио Свобода» Инне Кузнецовой, чтобы извиниться перед журналистом Михаилом Ткачом за поведение своих сотрудников.

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