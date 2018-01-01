ТЕЛЕКРИТИКА

В поисках утраченного универсализма

Общество

В Берлине открылся III международный форум «В поисках утраченного универсализма», объединяющий философов, политологов, социологов, журналистов и политиков Старого Света под патронатом Совета Европы. В этом году форум посвящен 25-летию Московской школы гражданского просвещения, вынужденной большинство своих активностей сегодня проводить за рубежом России. Конференц-зал Фонда Конрада Аденауэра собрал гостей из 22 государств Европы, Азии и северной Африки.

Приветственные обращения к участникам направили Турбьёрн Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы, и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Зачитавший послание последнего чрезвычайный и полномочный посол Рюдигер фон Фрич подчеркнул от себя: "Убеждения – это не о том, дают ли они вам гарантии победить".

Рефреном докладов и дискуссии форума стала акцентуация личной позиции человека, понимания ценностей, на которых создавался Евросоюз – индивидуальных и гражданских прав и свобод – в ситуации роста популистских и авторитарных тенденций в мире. Соучредитель Московской школы гражданского просвещения Лена Немировская подчеркнула: "У каждого из нас столько свободы, сколько каждый из нас может заплатить за нее лично, не перекладывая на другого".

Говоря о гражданском просвещении, философ Юрий Сенокосов отметил: "Целью просвещения является не столько распространение знания, сколько развитие человеческого разума".

Сооснователь Московской школы гражданского просвещения, философ Юрий Сенокосов

Наташа Шейко, партнер Kesarev Consulting (РФ), и профессор Киево-Могилянской академии Михаил Минаков

Сильви Кауфман, редактор Le Monde (Франция), и Пилар Бонет (Испания) , корреспондент El Pais в странах постсоветского пространства

Джон Ллойд, редактор The Financial Times (Великобритания)

Критик и телерадиоведущий Константин Дорошенко (Украина) и сооснователь Московской школы гражданского просвещения Лена Немировская

Лорд Роберт Скидельски, барон Тилтон, член Британской академии, экономист

Посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич, председатель Российско-Германского форума Эрнст-Йорг фон Штудниц и Рене Нюберг, CEO в Восточном офисе финской промышленности

Лев Гудков, директор «Левада-Центра» (РФ): "За 26 лет истории независимой Российской Федерации 18 лет она вела войну"

Фигура Конрада Аденауэра наблюдает за происходящим в стенах его фонда

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