В Берлине открылся III международный форум «В поисках утраченного универсализма», объединяющий философов, политологов, социологов, журналистов и политиков Старого Света под патронатом Совета Европы. В этом году форум посвящен 25-летию Московской школы гражданского просвещения, вынужденной большинство своих активностей сегодня проводить за рубежом России. Конференц-зал Фонда Конрада Аденауэра собрал гостей из 22 государств Европы, Азии и северной Африки.

Приветственные обращения к участникам направили Турбьёрн Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы, и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Зачитавший послание последнего чрезвычайный и полномочный посол Рюдигер фон Фрич подчеркнул от себя: "Убеждения – это не о том, дают ли они вам гарантии победить".

Рефреном докладов и дискуссии форума стала акцентуация личной позиции человека, понимания ценностей, на которых создавался Евросоюз – индивидуальных и гражданских прав и свобод – в ситуации роста популистских и авторитарных тенденций в мире. Соучредитель Московской школы гражданского просвещения Лена Немировская подчеркнула: "У каждого из нас столько свободы, сколько каждый из нас может заплатить за нее лично, не перекладывая на другого".

Говоря о гражданском просвещении, философ Юрий Сенокосов отметил: "Целью просвещения является не столько распространение знания, сколько развитие человеческого разума".