В Подмосковье найден мертвым редактор «Интерфакса»

Редактор российского информагентства «Интерфакс» Юрий Никифоров найден мертвым в Подмосковье. Об этом РБК сообщил первый заместитель генерального директора «Интерфакса» Алексей Горшков.

"Наш редактор Юрий Никифоров, который занимался новостями, связанными с социально-экономической тематикой по Московской области, обнаружен мертвым вчера ночью", – сказал он.

По его словам, сейчас ведутся следственные действия, рассматриваются различные версии.

"Вброшена информация о суициде, и тут правоохранительные органы должны давать комментарии, но с нашей точки зрения – это странная история. Никаких признаков, которые подтверждали бы эту версию, ни со стороны коллег, ни со стороны близких не замечено. Надеемся, что следствие будет проведено тщательно", – добавил Горшков.

Фото: glavny.tv