В Одесской области ветераны АТО заставили кабельного оператора отключить «Дождь»

В Черноморске (бывший Ильичевск Одесской области) представители организации «Ветераны и инвалиды АТО «Рапира» потребовали у кабельного оператора «Клен» вернуть в эфир центральные коммерческие телеканалы, отключенные в новогоднюю ночь в связи с изменениями в формировании универсальной программной услуги, сообщает одесское издание «Думская».

"Эти люди в военной форме стали требовать вернуть в эфир украинские телеканалы и выключить российский оппозиционный канал «Дождь», который мы временно транслируем", - рассказал директор «Клена» Владимир Яворский.

В противном случае, по его словам, активисты пригрозили сотрудникам провайдера физической расправой и разбить всю аппаратуру. "Мы вызвали охрану, после которой они успокоились. Впрочем, под давлением нам все равно пришлось отключить «Дождь»", - добавил директор «Клена».

Позицию оператора относительно отключения центральных украинских каналов Яворский объяснил тем, что медиагруппы предлагают покупать их услуги пакетом и "подсовывают туда весь неликвид". "Это как если бы вам в супермаркете в довесок к нормальной картошке давали килограмм гнилой. Естественно, нас это не устраивает. В любом случае покупка этих пакетов тут же отразится на росте тарифа и ляжет на плечи абонентов", - подчеркнул он.

По мнению же главы организации «Рапира» Геннадия Дашко, действия оператора являются «информационной диверсией». "Яворский и раньше занимался этим. В марте 2014 года он продолжал транслировать российское ТВ, несмотря на агрессию в Крыму", - сказал он.

3 января активисты заявили на «Клен» в СБУ, однако никакой реакции не последовало. "Дали им двое суток, ничего не произошло. Пришлось помогать", - пояснил Дашко приход в офис кабельщика.

Напомним, 1 января вступил в силу закон № 3504 «О внесении изменений в закон Украины «О телевидении и радиовещании», который, в частности, разрешает медиагруппам требовать у операторов плату за вещание их каналов в кабельных сетях.