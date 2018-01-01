В НСЖУ провели встречу с экс-главой Службы безопасности Украины

«Во время Майдана спецслужбы под руководством Януковича следили за журналистами, преследовали, запугивали и даже выставляли снайперов, планируя физическое уничтожение. Поэтому, после такого неутешительного опыта в прошлом, СБУ просто обязана приходить на инициированные НСЖУ общественные слушания и публично отчитываться о безопасности журналистов в стране на уровне с другими правоохранительными органами. Ничего хорошего нет в том, что FreedomHouse признает нас страной с частично свободной прессой», – отметил Наливайченко.

По его мнению, необходимо раз и навсегда запретить открывать любые незаконные дела, включая оперативные, в отношении украинских журналистов. А в СБУ и правоохранительных органах должны быть проведены проверки, есть ли хоть одно незаконное дело по прослушиванию украинских журналистов. Поддержал Наливайченко и идею открытых парламентских слушаний по вопросу свободы слова.