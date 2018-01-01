В НСЖУ провели встречу с экс-главой Службы безопасности Украины

15 октября в стенах Национального союза журналистов Украины прошла встреча актива НСЖУ с экс-главой Службы безопасности Украины Валентином Наливайченко. Он стал ещё одним украинским политиком, поддержавшим Декларацию в защиту свободы слова, которую инициировала НСЖУ.
«Во время Майдана спецслужбы под руководством Януковича следили за журналистами, преследовали, запугивали и даже выставляли снайперов, планируя физическое уничтожение. Поэтому, после такого неутешительного опыта в прошлом, СБУ просто обязана приходить на инициированные НСЖУ общественные слушания и публично отчитываться о безопасности журналистов в стране на уровне с другими правоохранительными органами. Ничего хорошего нет в том, что FreedomHouse признает нас страной с частично свободной прессой», – отметил Наливайченко.
По его мнению, необходимо раз и навсегда запретить открывать любые незаконные дела, включая оперативные, в отношении украинских журналистов. А в СБУ и правоохранительных органах должны быть проведены проверки, есть ли хоть одно незаконное дело по прослушиванию украинских журналистов. Поддержал Наливайченко и идею открытых парламентских слушаний по вопросу свободы слова.
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Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отметил, что больше всего журналистское объединение страны хочет, чтобы Украина стала страной со свободными СМИ, а последующие отчеты FreedomHouse были положительными.
«Когда мы говорим о нападениях на журналистов и препятствовании профессиональной деятельности со стороны чиновников, политиков, остальных граждан, – это одна категория правонарушений. Зато, когда в конфликт с журналистами вступают работники правоохранительных органов, – совсем другая ситуация. Тогда происходит своеобразный тест для государства: считает ли оно права журналистов ценностью, которую нужно защищать, или же нет», – сказал он.
Говорили на встрече и о деле убитого журналиста Павла Шеремета.
«Это дело является серьезным вызовом. Чтобы провести эффективное расследование убийства Павла Шеремета, нужна политическая воля, прежде всего президента Украины – он лично должен взять на себя обязательства, что дело будет расследовано. Кроме того, нужно объединить все усилия: и СБУ, и Нацполиции и возможных международных экспертов. Ведь, если вспомнить, власть обещала привлечь ФБР. И я убежден, что надо обратиться к международным партнерам, ведь американская сторона действительно имеет очень современные лаборатории, позволяющие провести экспертизу и четко установить производителя взрывчатки, где и когда она использовалась. Это очень важные вещи, которые уже давно должны были быть сделаны и положительно повлияли бы на ход расследования», – заявил Наливайченко.
Также, комментируя ситуацию со свободой слова в Украине, Валентин Наливайченко подчеркнул, что должны быть расследованы и остановлены факты давления силовиков, в том числе и руководства СБУ, на судей по делам с участием антикоррупционных активистов.