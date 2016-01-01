В Москве задержан шеф-редактор информагентства Regnum

Правоохранители задержали в Москве шеф-редактора информационного агентства Regnum Юрий Баранчик, сообщается на сайте агентства.

Позже в Regnum уточнили, что задержание было проведено по запросу Следственного комитета Беларуси, гражданином которой является журналист.

Белорусские следователи установили его причастность к противоправной деятельности по признакам преступления, предусмотренного статьей 130 Уголовного кодекса этой страны («Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни»).

Ранее Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении авторов Regnum Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Димитрия Алимкина, задержанных в декабре 2016 года. Им предъявлено обвинение по той же статье.

Фото: Facebook Юрия Баранчика