В Мексике произошло очередное убийство журналиста

Губернатор штата Китана-Роо Карлос Хоакин выразил сожаление о смерти журналиста Рубена Пата, которого 24 июля неизвестный застрелил в баре курортного городка Плайя-дель-Кармен. Рубена Пата убили несмотря на то, что журналист находился под защитой федеральных властей после ряда угроз и нападений на него. В связи с этим CPJ выразил свою обеспокоенность тем, что правительство Мексики не делает ничего ради защиты журналистов.

«Убийство Рубена Пата является трагическим напоминанием о том, что Мексика должна сделать все возможное, чтобы защитить журналистов и надлежащим образом расследовать убийства в СМИ, – заявил Ян-Альберт Хутсен, представитель мексиканского филиала CPJ. – Убийство Пата является особенно тяжким, учитывая, что он был обеспечен всеми мерами защиты со стороны федерального правительства».

41-летний Рубен Пат был владельцем новостного портала Semanario Playa News, который он и двое его друзей-репортеров основали всего девять месяцев назад. Playa News освещали местные новости, криминальную хронику, а также политику в муниципалитетах в Плайя-дель-Кармен и других городах Мексики.