В Мексике произошло очередное убийство журналиста

Комитет защиты журналистов (CPJ) обратился к правительству мексиканского штата Китана-Роо с требованием провести немедленное и исчерпывающее расследование убийства журналиста Рубена Пата, которое произошло 24 июля.
Губернатор штата Китана-Роо Карлос Хоакин выразил сожаление о смерти журналиста Рубена Пата, которого 24 июля неизвестный застрелил в баре курортного городка Плайя-дель-Кармен. Рубена Пата убили несмотря на то, что журналист находился под защитой федеральных властей после ряда угроз и нападений на него. В связи с этим CPJ выразил свою обеспокоенность тем, что правительство Мексики не делает ничего ради защиты журналистов.
«Убийство Рубена Пата является трагическим напоминанием о том, что Мексика должна сделать все возможное, чтобы защитить журналистов и надлежащим образом расследовать убийства в СМИ, – заявил Ян-Альберт Хутсен, представитель мексиканского филиала CPJ. – Убийство Пата является особенно тяжким, учитывая, что он был обеспечен всеми мерами защиты со стороны федерального правительства».
41-летний Рубен Пат был владельцем новостного портала Semanario Playa News, который он и двое его друзей-репортеров основали всего девять месяцев назад. Playa News освещали местные новости, криминальную хронику, а также политику в муниципалитетах в Плайя-дель-Кармен и других городах Мексики.
Согласно заявлению государственного прокурора Китана-Роо, Пата подвергся нападению в Плайя-дель-Кармен ранним утром (в 6 часов утра), когда он вышел из бара под руку с женщиной, сведения о личности которой не разглашаются. Неизвестный мужчина в кепке подошел к журналисту и шесть раз выстрелил в него, после чего сбежал с места происшествия. Рубен Пата мгновенно скончался.
В июне 2017 года Пата докладывал CPJ, что он был избит муниципальной полицией в связи с его материалами, раскрывающими преступную деятельность местной полиции в Плайя-дель-Кармен. 4 июля 2018 года в разговоре с членами CPJ журналист признался, что получил угрозы в комментариях к недавней статье на сайте Semanario Playa News.
«Мне кажется, мне нужно покинуть Плайя-дель-Кармен на некоторое время. Никто не гарантирует мою безопасность», – заявил тогда журналист.
Напомним, согласно исследованиям CPJ, Мексика является одной из самых опасных для журналистов стран в мире.