В квартире замглавреда «Українського радіо» Светланы Мялык проходит обыск

"Ищут флэшки, телефоны, ноутбук", – уточнила замглавреда радиостанции в комментарии под постом, добавив позже, что правоохранители изымают технику..

Обыски она связывает со своей профессиональной деятельностью. "В последнее время я начала курировать направление спецпроектов на «Українському радіо», в частности, журналистских расследований. В последнее время были угрозы в мой адрес. Речь идет о теневых схемах, насчет непоступлений средств в бюджет", – рассказала Светлана Мялык.

Между тем пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментариях под постом журналистки заявила, что обыск не связан с ее деятельностью, дело касается ее родственника. Об этом же сообщила и пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. По ее словам, фигурантом уголовного производства является сотрудник налоговой, который, по данным следствия, проживает в квартире, принадлежащей Светлане Мялык.