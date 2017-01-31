В Крыму частично или полностью недоступны минимум 22 украинских интернет-СМИ

Неправительственная организация крымских правозащитников и журналистов «Крымская правозащитная группа» проверила доступность 27 интернет-сайтов, доступ к которым частично либо полностью ограничен на территории аннексированного Россией Крыма. Оказалось, что 22 из них – это украинские информационные ресурсы, в том числе сайты крупных телеканалов.
Как сообщается на сайте организации, мониторинг был проведен в июле. Проверка доступности сайтов осуществлялась с помощью сетей пяти разных провайдеров в пяти крымских городах: БелНет (г. Белогорск), Севстар (г. Севастополь), Триолан (г. Симферополь), Боспор (г. Керчь) т Ялтанет (г. Ялта).
Таким образом, у крымчан полность или частично нет доступа к сайтам Liveam.tv, «Цензора.нет» (заблокирован Роскомнадзором),«Крым.Реалии»,blackseanews.net,«15 минут» (заблокирован Роскомнадзором),QHA, «Европейской правды», «Крым.SOS», «Громадського радіо», «Гордона», «РБК-Украина» (заблокирован Роскомнадзором), «Событий Крыма», glavnoe.ua, uainfo.org, «Укринформа», «Фокуса», «Информационного сопротивления», «Севастопольского меридиана», «След.net.ua», Toneto, linkedin.com, каналов СТБ, «Еспресо», «5 канал», «Новый канал», ICTV и Черноморской ТРК.
Мониторинг показал, что 11 сайтов из этого списка заблокированы всеми пятью провайдерами («Цензор.нет», «15 минут», «Европейская правда», «Крым.SOS», «Громадське радіо», «Укринформ», «5 канал», «Фокус», «Информационное сопротивление», «След.net», Linkedin, «РБК-Украина»).
Как отмечает руководитель «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник, мониторинг показал нарушения свободы слова и выражения мнения, которые закреплены во всех руководящих документах в сфере прав человека. "Россия еще раз подтвердила, что на территории Крыма она не собирается соблюдать права человека. Доступ к информации – это один из ключевых моментов, необходимых людям для выражения свободы мнений", – говорит она.
Скрипник также обратила внимание на избирательный подход к блокированию сайтов: часть ресурсов блокируется по решению Роскомнадзора (эту процедуру СМИ могут попытаться обжаловать), но другие ресурсы блокируются крымскими провайдерами абсолютно по неизвестным причинам; иногда блокируется весь ресурс, иногда отдельные статьи. Например, на «Крым.Реалии» часто бывает, что заблокирован не весь доступ к ресурсу, а только некоторые статьи.
Фото: ТК