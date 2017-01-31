В Крыму частично или полностью недоступны минимум 22 украинских интернет-СМИ

Неправительственная организация крымских правозащитников и журналистов «Крымская правозащитная группа» проверила доступность 27 интернет-сайтов, доступ к которым частично либо полностью ограничен на территории аннексированного Россией Крыма. Оказалось, что 22 из них – это украинские информационные ресурсы, в том числе сайты крупных телеканалов.

Как сообщается на сайте организации, мониторинг был проведен в июле. Проверка доступности сайтов осуществлялась с помощью сетей пяти разных провайдеров в пяти крымских городах: БелНет (г. Белогорск), Севстар (г. Севастополь), Триолан (г. Симферополь), Боспор (г. Керчь) т Ялтанет (г. Ялта).