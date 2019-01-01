ТЕЛЕКРИТИКА

В Китае робот начал читать новости в прямом эфире. ВИДЕО

Он выглядит как человек и может работать 24 часа в сутки

Общество

Китайское новостное агентство "Синьхуа" и технологическая компания Sogou Inc представили уникального робота-телеведущего с искусственным интеллектом, который может копировать человеческую мимику и манеры, зачитывая новости.


Об этом пишет The Guardian.               

Новое изобретение было презентовано в рамках конференции World Internet Conference в китайском Учжене.

Невероятно реалистичный робот, прототипом которого стал китайский диктор Цю Хао, носит черный костюм и красный галстук и создан в рамках китайской стратегии продвижения в сфере технологий искусственного интеллекта.

В видеопрезентации, опубликованной Синьхуа, показан другой робот-телеведущий, который говорит, что это его “самый первый день” в агентстве и обещает “неустанно работать, чтобы информировать вас, потому что тексты без перерыва будут заноситься в мою систему”.

Представители Sogou на конференции отметили, что не ясно, когда новая технология начнет применяться, но робот и сам Цю все равно собрали толпы желающих сделать с ними селфи.

Интересно, что из-за нового изобретения у китайских дикторов, возможно, появятся конкуренты.

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