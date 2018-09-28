В Киеве закрываются сразу два старых кинотеатра

О закрытии «Кинопанорамы» с 1 октября 2018 года сообщил текущий владелец, компания ISTIL Group.

«В условиях усиления конкуренции на рынке кинопроката коммерческая эксплуатация находящегося в собственности группы «Истил» кинотеатра «Кинопанорама» в его нынешнем состоянии признана нецелесообразной. Здание кинотеатра 1958 г. постройки, его инфраструктура, технические возможности и уровень комфорта не соответствуют современным требованиям и требуют серьезного обновления», – говорится в сообщении.

Будущее «Кинопанорамы» пока что туманно, владелец говорит о реконструкции «с возможным перепрофилированием, включающим возможности кинопроката». Для работников «Кинопанорамы» и ее директора Натальи Соболевой закрытие стало новостью, о чем сама директор сообщила на своей странице в Facebook. Коллектив уволили еще 28 сентября.