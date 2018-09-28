В Киеве закрываются сразу два старых кинотеатра

С октября 2018 года прекращают свою работу два киевских кинотеатра – «Украина» на улице Городецкого и «Кинопанорама» на улице Шота Руставели. Оба кинотеатра существуют в Киеве уже давно. «Украина» открылась в 1964 году, а «Кинопанорама» в этом году планировала отпраздновать свое 60-летие. Но теперь существование обоих иллюзионов оказалось под вопросом.
О закрытии «Кинопанорамы» с 1 октября 2018 года сообщил текущий владелец, компания ISTIL Group.
«В условиях усиления конкуренции на рынке кинопроката коммерческая эксплуатация находящегося в собственности группы «Истил» кинотеатра «Кинопанорама» в его нынешнем состоянии признана нецелесообразной. Здание кинотеатра 1958 г. постройки, его инфраструктура, технические возможности и уровень комфорта не соответствуют современным требованиям и требуют серьезного обновления», – говорится в сообщении.
Будущее «Кинопанорамы» пока что туманно, владелец говорит о реконструкции «с возможным перепрофилированием, включающим возможности кинопроката». Для работников «Кинопанорамы» и ее директора Натальи Соболевой закрытие стало новостью, о чем сама директор сообщила на своей странице в Facebook. Коллектив уволили еще 28 сентября.
До 2008 года «Кинопанорама» находилась в коммунальной собственности, но после того, как прошел процесс приватизации, владельцем кинотеатра стала компания бизнесмена Мохаммада Захура ISTIL Group. В 2009 году появилась информация о закрытии «Кинопанорамы», но потом сеансы возобновились.
О закрытии «Украины» с 1 октября 2018 года сообщило издание LB.ua со ссылкой на партнеров и сотрудников кинотеатра. Известно, что недавно кинотеатр купили новые владельцы, но пока нет информации, кто именно. Нет и никаких данных о том, что будет со зданием, коллективу просто предложили написать заявления об увольнении. Приватизацию кинотеатра «Украина» Киевсовет разрешил еще в 2004 году.