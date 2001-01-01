В Киеве задержан подозреваемый в убийстве главреда российского Forbes

Служба безопасности Украины задержала иностранца, который подозревается в участии в убийстве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, сообщил пресс-центр ведомства.

"В Киеве правоохранители задержали уроженца Чечни, который объявлен в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений. По информации Интерпола иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности главного редактора российского издания Forbes – гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя – руководителя аппарата правительства Чеченской Республики в 2001-2003 годах", – рассказали в СБУ.

По данным спецслужбы, после бегства из России он находился в Украине, где в составе преступной группировки вымогал деньги у частных предпринимателей.

Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Как пишет российское информагентство «Интерфакс», задержанным является Магомед Дукузов 1978 года рождения.

Напомним, гражданин США Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. По делу о его убийстве проходили двое уроженцев Чечни – Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садретдинов. В мае 2006 года присяжные полностью оправдали их. Однако Генпрокуратура РФ обжаловала это решение, и в ноябре 2006 года Верховный суд отменил оправдательный приговор.

По данным следствия, в журналиста стрелял Казбек Дукузов, Магомед Дукузов, который является его родным братом, и еще несколько человек «вели» редактора Forbes перед убийством.

Фото: kommersant.ru