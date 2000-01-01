В Киеве пройдет акция в память Гонгадзе и других убитых журналистов

Украинские журналисты и медиаорганизации организовывают акцию в память Георгия Гонгадзе и всех журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей, сообщает ИМИ.

Акция состоится 15 сентября в 19:00 на Майдане возле Монумента Независимости. Организаторы призывают присоединиться к ней всех желающих, а также провести подобные акции памяти в регионах.

Напомним, основатель интернет-издания «Украинская правда» Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. За его убийство к пожизненному заключению приговорен экс-глава департамента внешнего наблюдения МВД Алексей Пукач (приговор вступил в силу в январе 2016 года). К различным срокам лишения свободы приговорены бывшие сотрудники милиции Николай Протасов (13 лет лишения свободы, умер в тюрьме) , Валерий Костенко и Александр Попович (12 лет лишения свободы), чьи приговоры вступили в силу в марте 2008 года.Заказчики убийства Гонгадзе до сих пор не названы и не наказаны.

20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет. Убийство до сих пор остается нерасследованным.

По данным ИМИ, за восемь месяцев 2017 года в Украине (без учета временно оккупированных частей Донецкой и Луганской и аннексированного Крыма) зафиксировано 173 случая нарушений свободы слова. Больше всего – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов (54 случая), ограничение доступа к информации (23), угрозы и запугивание (21).

Фото: Сensor.net.ua