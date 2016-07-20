ТЕЛЕКРИТИКА

В Киеве проходит акция памяти Павла Шеремета

Общество

В Киеве проходит акция «Год без Павла». В 8:00 журналисты, друзья, близкие Павла Шеремета и активисты собрались на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, где и взорвался его автомобиль, чтобы почтить его память.

Они кладут цветы и зажигают лампадки. Также на месте гибели журналиста установлены плакаты «Кто убил Павла?» и звучит музыка, которую он любил слушать.

Фото Newsone.ua и 112.ua:

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После почтения памяти Шеремета участники акции отправляются пешим ходом к зданиям Службы безопасности, Администрации президента и Министерства внутренних дел с требованием расследовать убийство журналиста.

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Главное фото: Newsone.ua

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