В Киеве готовят акцию ко второй годовщине приговора Сенцова и Кольченко

В пятницу, 25 августа, в Киеве активисты готовят акцию ко второй годовщине приговора украинцам Олегу Сенцову и Александр Кольченко в российском суде. Об этом сообщает "Радио свобода".

Мероприятие состоится перед зданием посольства России в Украине, как сообщают организаторы.

«В этот же день исполняется 49 лет со дня «демонстрации семерых», которая состоялась 25 августа 1968 на Красной площади в Москве. Тогда семь диссидентов вышли на площадь в знак протеста против оккупации Чехословакии войсками Варшавского пакта. Вследствие демонстрации ее участникам и участницам были присуждены различные сроки заключения и принудительное «лечение» в психбольнице. Эти события разделяет 47 лет, однако объединяет цинизм, произвола и жестокости власти, отсутствие настоящего правосудия», - отмечают активисты.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима. Сенцова обвинили в подготовке теракта, а именно: планирование взрывов у мемориала «Вечного огня» и памятника Ленину в крымской столице. Кроме того, Олега обвинили в поджогах офисов Русской общины Крыма и партии «Единая Россия» в Симферополе.

Сообщником Сенцова российские следователи сделали крымского активиста, антифашиста Александра Кольченко. Северо-Кавказский суд Ростова вынес Александр Кольченко приговор - 10 лет колонии строгого режима.

Александр Кольченко, как и Олег Сенцов, своей вины не признал. Правозащитные организации считают обвинение необоснованным и политически мотивированным. Российский правозащитный центр «Мемориал» признал их политзаключенными.

Фото: facebook.com/solidarityuainfo