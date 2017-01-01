В июле зафиксировано наибольшее число нарушений прав журналистов в 2017-м: ИМИ

В июле в нашей стране зафиксировано 28 случаев нарушений свободы слова и прав журналистов. Это наибольшее количество нарушений с начала года, свидетельствуют результаты исследования «Барометр свободы слова», который ежемесячно проводит Институт массовой информации (ИМИ).

Так, в январе целом было отмечено 15 случаев нарушений свободы слова, в феврале – 21, в марте – 16, в апреле – 26, в мае – 24, в июне – 20.

Согласно исследованию, в июле наибольшее число нарушений зафиксировано в двух категориях – «Избиение, нападения» и «Препятствование законной журналистской деятельности» – по 6.Количество избиений журналистов в июле выросла по сравнению с предыдущими месяцами (июнь и май – по 3, апрель, март, и февраль – по 1, январь – 0). Случаи нападений и избиений произошли в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской областях, а также в Виннице, Николаеве и Черкассах.

Право журналистов на профессию, по данным ИМИ, нарушали частные лица, правоохранители, местная и центральная власть, хакеры, представители судебной ветви власти и коммунальных предприятий.Количество препятствий по сравнению с июнем, когда их было 10, немного уменьшилась. Из шести случаев препятствования три произошли в Николаеве, где представителей власти толкали журналистов, не пускали в кабинет и т.д.