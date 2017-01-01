В июле зафиксировано наибольшее число нарушений прав журналистов в 2017-м: ИМИ

В июле в нашей стране зафиксировано 28 случаев нарушений свободы слова и прав журналистов. Это наибольшее количество нарушений с начала года, свидетельствуют результаты исследования «Барометр свободы слова», который ежемесячно проводит Институт массовой информации (ИМИ).
Так, в январе целом было отмечено 15 случаев нарушений свободы слова, в феврале – 21, в марте – 16, в апреле – 26, в мае – 24, в июне – 20.
Согласно исследованию, в июле наибольшее число нарушений зафиксировано в двух категориях – «Избиение, нападения» и «Препятствование законной журналистской деятельности» – по 6.Количество избиений журналистов в июле выросла по сравнению с предыдущими месяцами (июнь и май – по 3, апрель, март, и февраль – по 1, январь – 0). Случаи нападений и избиений произошли в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской областях, а также в Виннице, Николаеве и Черкассах.
Право журналистов на профессию, по данным ИМИ, нарушали частные лица, правоохранители, местная и центральная власть, хакеры, представители судебной ветви власти и коммунальных предприятий.Количество препятствий по сравнению с июнем, когда их было 10, немного уменьшилась. Из шести случаев препятствования три произошли в Николаеве, где представителей власти толкали журналистов, не пускали в кабинет и т.д.
Кроме того, в июле ИМИ зафиксировал пять случаев угроз, четыре случая интернет-давления, по два случая ограничения доступа к публичной информации и политического давления, по одному случаю повреждения имущества журналистов, судебных исков против СМИ и от журналистов.
В частности, случаи интернет-давления связаны с DDoS-атаками на сайт LB.ua, сайта города Запорожье 061.ua, а также атакой большим количеством звонков с неизвестных номеров мобильного телефона шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной в день ее рождения.
В целом, нарушения свободы слова и прав журналистов в июле ИМИ зафиксировал в 15 областях. Лидерами стали Киев, Николаевская область и Волынь, где зафиксировано по четыре таких случая.
Заглавное фото: кадр с видео избиения журналиста канала «2+2» Юрия Коваленко водителем маршрутки в Николаеве