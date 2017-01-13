В Евросоюзе составили инструкцию, как распознать кремлевских троллей

Запись опубликована на странице представительства в Facebook, пишет "Европейская правда".

Всего предлагается четыре шага, которые необходимо выполнить: идентификация тролля, изучение истории вопроса, обозначения, игнорирование.

В видео подробно описано фактически только первый шаг - как определить тролля. Так, признаками интернет-тролля, по мнению авторов видео, могут быть комментарии длиннее четыре сроки, комментарии, не касающиеся контекста, оскорбительные и агрессивные комментарии, ошибки речи. Другие три шага не расписаны.

Видео заканчивается словами: "Социальные медиа могут быть инструментом гибридной войны".