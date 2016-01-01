В Европе организована кампания «Медиа против ненависти»

Ее цель - противодействовать разжиганию ненависти и дискриминации в традиционных и онлайн средствах массовой информации путем содействия применения этических стандартов, при этом соблюдая права на свободу выражения.

Работа организаций гражданского общества основывается на убеждении, что права на равенство и свободу выражения усиливают друг друга и имеют существенное значение для человеческого достоинства.

"СМИ и журналисты играют решающую роль в информировании о политике и общественной мысли относительно миграции и беженцев. Поскольку язык ненависти и стереотипы, направленные на мигрантов, распространяются Европой, сбалансированные и справедливые репортажи СМИ необходимы больше, чем когда-либо. Несмотря на хорошие практики журналистики, дополнительное обучение и ресурсы для работников СМИ и медиа-организаций будут содействовать развитию диалога и демократических процессов", - говорится в пресс-релизе по случаю начала кампании.

Кампания направлена ​​на улучшение освещения в СМИ вопросов, связанных с миграцией, беженцами, религией и маргинальными группами в целом. Повышение потенциала журналистов, СМИ, гражданского общества и медиа-сообщества в борьбе с пропагандой ненависти, нетерпимости, расизма и дискриминации. Повышение эффективности имплементации правовой структуры регулирования языка ненависти и свободы слова. Повышение осведомленности о различных видах дискриминации путем улучшения информирования по указанным вопросам. Предоставление поддержки журналистам, разоблачающие разжигания ненависти и которые становятся мишенью и жертвами ненависти и преследования за высказывания.

В рамках кампании будет организована серия тренингов и семинаров для работников медиа-сферы, регуляторных органов и органов безопасности по всей Европе для обмена опытом, а также с целью содействия взаимному обучению и сотрудничеству.

В январе предусмотрен запуск видеоконкурса, чтобы собрать многоязычные примеры, как страны борются против стереотипов и дискриминации.



