В Эстонии составлен черный список российских СМИ

В Эстонии опубликовали черный список российских СМИ, которые представляют угрозу стране.
Этот перечень размещен на ресурсе Propastop, связанном с военизированным формированием Союз обороны Эстонии (Кайтселийт), который, в свою очередь, входит в состав Сил обороны страны.
В черный список включены сайты, на который была замечена «антиэстонская пропаганда». Речь, в частности, идет об эстонской версии сайта Sputnik, сайты «Первого канала», РЕН-ТВ, RT, РБК, интернет-издания «Взгляд», Lenta.ru, информагентств Regnum и ТАСС и т.д. Всего в списке 28 ресурсов.
При этом составители черного списка отметили, что он далеко не полный и в интернете существуют еще десятки и сотни порталов, блогов, каналов и страниц, которые ведут пропаганду.По их словам, этот перечень СМИ приведен для того, чтобы бизнесмены исключали эти ресурсы из планов своих кампаний и не поддерживали собственными деньгами «влияние со стороны».
Напомним, депутаты Европарламента приравняли работу RT к действиям исламских радикалов-террористов:
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