В Эстонии составлен черный список российских СМИ

В Эстонии опубликовали черный список российских СМИ, которые представляют угрозу стране.

Этот перечень размещен на ресурсе Propastop, связанном с военизированным формированием Союз обороны Эстонии (Кайтселийт), который, в свою очередь, входит в состав Сил обороны страны.

В черный список включены сайты, на который была замечена «антиэстонская пропаганда». Речь, в частности, идет об эстонской версии сайта Sputnik, сайты «Первого канала», РЕН-ТВ, RT, РБК, интернет-издания «Взгляд», Lenta.ru, информагентств Regnum и ТАСС и т.д. Всего в списке 28 ресурсов.