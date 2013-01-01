В ДТП погиб журналист Владимир Карагяур

Сегодня утром в автокатастрофе в Ровенской области погиб журналист Владимир Карагяур, политологи Александр Маслак, Алексей Куринной и Александр Никаноров и эксперт по децентрализации Сергей Попов. Об этом в своем Facebook сообщил активист Виталий Селик.
"Сегодня около семи утра, возвращаясь из Варшавы, Владимир Карагяур погиб в ДТП на трассе Ковель-Киев вблизи села Масевичи на Ровенщине", – написал он.
Согласно информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, автомобиль журналиста столкнулся с грузовиком (лесовозом).
Как пишет ИМИ, все погибшие принимали участие в конференции «Стратегия сотрудничества государств Междуморья в условиях гибридной войны», которая проходила вчера, 5 сентября, в Варшаве.
Владимир Карагяур работал журналистом в Spilno.tv. Во времена Революции Достоинства в 2013-2014 гг. был арестован предыдущей властью по обвинению в поставке топлива для протестующих. Позже был выпущен под домашний арест.