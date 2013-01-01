В ДТП погиб журналист Владимир Карагяур

Сегодня утром в автокатастрофе в Ровенской области погиб журналист Владимир Карагяур, политологи Александр Маслак, Алексей Куринной и Александр Никаноров и эксперт по децентрализации Сергей Попов. Об этом в своем Facebook сообщил активист Виталий Селик.

"Сегодня около семи утра, возвращаясь из Варшавы, Владимир Карагяур погиб в ДТП на трассе Ковель-Киев вблизи села Масевичи на Ровенщине", – написал он.

Согласно информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, автомобиль журналиста столкнулся с грузовиком (лесовозом).