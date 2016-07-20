В деле об убийстве Павла Шеремета нет подозреваемых

У следствия пока нет ни одного человека в статусе «подозреваемый» в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает «Украинская правда».

"Если мы говорим о процессуальном статусе «подозреваемый», то на сегодняшний день ни одному лицу не вынесено уведомление о подозрении. Над этим мы работаем", - сказал на пресс-конференции замглавы Национальной полиции Александр Вакуленко, отвечая на вопрос издания.

При этом, по его словам, у следствия "есть понимание заказчиков и исполнителей, пособников, но это не является предметом, который можно сегодня озвучивать".

Также полиция считает, что пока рано обнародовать фотороботы убийц. Как пояснил глава МВД Арсен Аваков,следствие продолжается, а обнародование фотороботов будет означать, что полиция зашла в тупик.

Напомним, следствие отрабатывает пять версий относительно мотивов убийства журналиста. Однако приоритетной считают все же его профессиональную деятельность. Также следствие не исключает, что убийство Шеремета было политическим заказом, которое могли организовать в России.