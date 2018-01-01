В Deadline рассказали, что занимало умы украинцев в июле

Впрочем, не нужно быть медиа-аналитиком, чтобы вычленить в потоке публикаций самую важную тему месяца – а именно Чемпионат мира по футболу: об этом событии писали все без исключения отечественные СМИ.

В целом тема чемпионата всплывала в сюжетах и публикациях отечественных медиа свыше 10 тыс. раз. А после того, как защитник сборной Хорватии Домаго Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали то самое видео, актуальность темы выросла в разы. Только за сутки украинцы просмотрели в СМИ информацию об этом событии свыше 200 тыс. раз.

Второй по популярности стала тема срыва работы «ПриватБанка». СМИ упоминали об этом более тысячи раз, а пользователи просмотрели материалы на эту тему свыше 10 тыс. раз. Замыкающим в тройке лидеров тем стал праздник Ивана Купала – 20 тыс. упоминаний.

Если же обратиться к статистике первой половины года, то окажется, что за шесть прошедших месяцев главными темами в СМИ становились три темы. Это свадьба принца Гарри и Меган Маркл, тема минимальной заработной платы в Украине и все, связанное с безвизовым режимом – в частности, вопрос подготовки документов для туристов из Украины.

А вот рейтинг самых популярных сайтов практически не изменился за первые шесть месяцев 2018 года. Лидерами посещения по-прежнему остаются Google, YouTube, Facebook, OLX и Privatbank. Разве что несколько утратили свои позиции такие сайты, как Wikipedia, 24tv.ua и secodnya.ua.