В CNN отправили новый пакет со взрывчаткой

Об этом заявил президент телекомпании Джефф Цукер.

Вчера утром, 29 октября, в полицию поступила информация о пакете, содержимое которого было идентично посылкам, отправленным ранее на адрес телеканала и нескольких политиков (в том числе Барака Обамы и Хилари Клинтон) .

Как отметил Цукер, перед получением посылок на адрес CNN, все они проходит проверку, поэтому они не повлияли на работу телекомпании.

Напомним, главный офис CNN находится в Атланте. На прошлой неделе был эвакуирован офис телеканала в Нью-Йорке из-за посылки со взрывным устройством.А уже 26 октября во Флориде был задержан 56-летний гражданин США Сизар Сэйок. Именно его подозревают в рассылке по меньшей мере 14 бомб известным политикам-демократам и нескольким действующим членам конгресса, финансисту Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, а также редакции CNN.

Вчера американский суд вынес официальные обвинения Сизару Сэйоку, подозреваемому в рассылке посылок с взрывными устройствами. По совокупности обвинений ему грозит лишение свободы на срок до 48 лет.