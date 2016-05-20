В Авдеевке ранен британский фотожурналист

Вчера, 2 февраля,в результате обстрела боевиками Авдеевки (Донецкая область) пострадал британский фотограф Кристофер Нунн. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей Facebook-странице.

"С травмой левого глаза его эвакуировали в 66-й военный медицинский госпиталь, откуда после осмотра доставили в областную клиническую больницу им. И.И. Мечникова города Днепр для оказания квалифицированной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как рассказал каналу «112 Украина» главврач больницы Сергей Рыженко, состояние фотожурналиста средний тяжести. "У него, по сути, выбит один глаз, второе веко пострадало. В настоящее время офтальмологи делают все возможное, чтобы спасти второй глаз. Состояние не критическое,тем не менее журналист потерял зрение", - сообщил он.

По словам начальника управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина,минометный обстрел начался в Авдеевке около 19:30. Снаряды попали в жилые районы города.

Напомним, ранее под обстрел сепаратистов в Авдеевке попали журналисты телеканала «Интер», снимавшие там сюжет.

В последние дни ситуация в этом регионе сильно обострилась.