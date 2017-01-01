ТЕЛЕКРИТИКА

В адрес коллектива ТСН поступают угрозы из-за журналистского расследования

Общество

Телеканал «1+1» обеспокоен угрозами в адрес журналистов и ведущих ТСН, обнародованными в ряде пророссийских изданий.

Как сообщает пресс-служба канала, поводом для них стало журналистское расследование ТСН, которое началось в 2015 году и выявило "целый спрут замаскированных пропагандистов Кремля буквально «под крылом» Министерства информационной политики". После вынесения судом приговора фигурантам дела на прошлой неделе публичные угрозы в адрес коллектива ТСН участились.

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По мнению телеканала, они направлены на препятствование журналистской деятельности. Также «1+1» расценивает их как реальные угрозы жизни сотрудников. "Телеканал «1+1» обращается к Министерству внутренних дел Украины и Службе безопасности Украины с просьбой отреагировать на угрозы в сторону журналистов и ведущих ТСН, выявить заинтересованных в этом лиц и принять все предусмотренные законом меры по обеспечению безопасности журналистской деятельности", – говорится в заявлении канала.

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Напомним, в сентябре о поступающих угрозах в связи со своей журналистской деятельностью сообщила  корреспондент телеканала «Украина» в Мариуполе Татьяна Уралова.

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