В адрес коллектива ТСН поступают угрозы из-за журналистского расследования

По мнению телеканала, они направлены на препятствование журналистской деятельности. Также «1+1» расценивает их как реальные угрозы жизни сотрудников. "Телеканал «1+1» обращается к Министерству внутренних дел Украины и Службе безопасности Украины с просьбой отреагировать на угрозы в сторону журналистов и ведущих ТСН, выявить заинтересованных в этом лиц и принять все предусмотренные законом меры по обеспечению безопасности журналистской деятельности", – говорится в заявлении канала.