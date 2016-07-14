В 2016-м в мире лишились свободы 259 журналистов

В течение прошлого года в мире посадили в тюрьму рекордное количество медийщиков - 259. Таковы данные Комитета защиты журналистов (КЗЖ), сообщает «Радио Свобода».

Это наиболее число лишенных свободы журналистов с 1990 года. В организации отмечают, что новые технологии затрудняют введение цензуры, а это подталкивает авторитарные правительства сажать репортеров и осуществлять физическое насилие в отношении них.

"Правительства становятся все более изобретательными, поскольку они признают разрушительную власть информации. Поэтому вы и видите прямые нападения на свободу выражения, а также сложные стратегии, которые позволяют правительствам управлять, контролировать и манипулировать информацией", - сказал исполнительный директор КЗЖ Джоэль Саймон.

Кроме того, по данным организации, за последние пять лет в мире были убиты 332 журналиста, что является самым высоким показателем за пятилетний период в течение последних 28 лет.

Напомним, согласно отчету международной правозащитной организации «Репортеры без границ» (RSF), в 2016 году во всем мире при исполнении служебных обязанностей были убиты 74 журналиста. Всего за последние 10 лет были убиты в связи с профессией 780 журналистов.

Фото: Wikipedia.org / Yuri Timofeyev