«Вікна-новини» подготовили спецпроект об инклюзивном образовании

С 31 августа по 7 сентября в программе «Вікна-новини» на телеканале СТБ покажут спецпроект корреспондента Ирины Стороженко «Як усі», посвященный важности инклюзивного образования. В цикле сюжетов продемонстрируют кардинальное различие двух обществ: польского, вот уже 30 лет являющегося инклюзивным, и украинского, которое делает первые шаги в этом направлении.
Закон об инклюзивном образовании в Украине приняли в 2017 году. Благодаря ему школы в формате «Нова українська школа» смогут принимать детей с инвалидностью независимо от диагноза.
«Школа должна открывать двери всем детям с особыми потребностями и предусматривать индивидуальную программу обучения для каждого ребенка. Вместе с изменением законодательства на школы был выделен бюджет – 200 миллионов гривен в 2017 году, а в 2018 его увеличили до 500 миллионов. Задача учебных учреждений – не лениться и осваивать этот бюджет», – говорит автор спецпроекта канала СТБ Ирина Стороженко.
Основой сюжетов спецпроекта Ирины стала история о ее однакласснике, который из-за ДЦП учился на дому.
«Мы познакомились с ним совершенно случайно: нас повела к нему учительница. Мы с классом несколько раз навещали его, а потом забыли аж до выпускного. Тогда я написала свою первую журналистскую статью, в которой пообещала, что мы к нему придем. Но мы так и не вернулись», – рассказывает Стороженко.
«Все пять серий спецпроекта посвящены этому человеку. В каждой из них мы рассказываем, как система закрывает дверь перед человеком с инвалидностью на всех жизненных этапах. В итоге эти люди становятся закрытыми и живут в четырех стенах. Так быть не должно», – говорит Ирина.
В то же время в сюжетах появится и другой герой – гражданин Польши, с таким же диагнозом – ДЦП. Его судьба сложилась совершенно иначе – парню посчастливилось учиться в обычной школе, получить образование и создать собственную семью.
«Мы показываем, насколько сильно может отличаться жизнь двух ровесников, когда одна страна уже прошла путь инклюзии, а вторая – только начинает его, но все еще сопротивляется... Наш проект – это призыв и желание показать, что нам всем нужно меняться. Проекция на жизнь ровесника из Польши – это та жизнь, которая могла бы быть у моего одноклассника, если бы мы начали реформировать образование и менять отношение к людям с инвалидностью, строя инклюзивное общество, в котором есть место для каждого», – рассказывает Ирина Стороженко.
Цикл сюжетов «Як усі» можно будет увидеть в выпусках программы «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.