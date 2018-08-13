«Вікна-новини» подготовили спецпроект об инклюзивном образовании

Закон об инклюзивном образовании в Украине приняли в 2017 году. Благодаря ему школы в формате «Нова українська школа» смогут принимать детей с инвалидностью независимо от диагноза.

«Школа должна открывать двери всем детям с особыми потребностями и предусматривать индивидуальную программу обучения для каждого ребенка. Вместе с изменением законодательства на школы был выделен бюджет – 200 миллионов гривен в 2017 году, а в 2018 его увеличили до 500 миллионов. Задача учебных учреждений – не лениться и осваивать этот бюджет», – говорит автор спецпроекта канала СТБ Ирина Стороженко.

Основой сюжетов спецпроекта Ирины стала история о ее однакласснике, который из-за ДЦП учился на дому.

«Мы познакомились с ним совершенно случайно: нас повела к нему учительница. Мы с классом несколько раз навещали его, а потом забыли аж до выпускного. Тогда я написала свою первую журналистскую статью, в которой пообещала, что мы к нему придем. Но мы так и не вернулись», – рассказывает Стороженко.