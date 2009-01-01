Узбекский оппозиционный журналист просит политического убежища в Украине

В аэропроту «Киев» в среду, 20 сентября, пограничники задержали и передали полиции гражданина Узбекистана, прибывшего из Анкары, которого разыскивали иностранные правоохранительные органы, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

В ведомстве рассказали, что во время прохождения процедуры паспортного контроля в отношении мужчины сработала база Интерпола. Оказалось, что он находится в розыске с начала 2014 года за совершение правонарушения связанного с мошенничеством.

Как рассказали в Украинском Хельсинском союзе по правам человека (УХСПЧ), речь идет об узбекском оппозиционном журналисте Нарзулло Ахунжонове. Он прибыл в Украину вместе с семьей.

"В процессе проверки документов оказалось, что гражданин Узбекистана попал в базу Интерпола и объявлен в розыск. Причина – дело 2009 года о мошенничестве на сумму $2 тыс. Однако настоящее основание – профессиональная журналистская деятельность. Ахунжонов писал статьи о преступлениях власти на родине", – уточнили в организации.

Турцию журналист покинул из-за покушения на его жизнь и постоянное преследование членов семьи. "Находясь в здании аэропорта, господин Ахунжонов написал заявление о получении статуса беженца, поскольку имел все необходимые документы. Однако статус этого обращения пока не известен", – отметили в УХСПЧ, добавив, что журналиста поместили в изолятор временного содержания, суд должен избрать ему меру пресечения, решается вопросо его экстрадиции в Узбекистан.

Фото: Facebook Нарзулло Ахунжонова