Установление заказчиков убийства Гонгадзе затягивается из-за молчания Пукача – Луценко

Следствие до сих пор не может установить заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе, поскольку осужденный за его убийство экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексей Пукач не дает показаний. Об этом «Украинской правде» сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в кулуарах конференции YES.

"Расследование продвигается плохо, потому что Конституционный суд запретил признавать «пленки Мельниченко» в качестве доказательств, а также потому, что Пукач не дает никаких показаний на тех, кто давал ему приказ", – сказал он.

По словам Луценко, он несколько раз пытался получить показания от Пукача. "Он категорически отказывается общаться и говорит о фантастических версиях. Вообще складывается впечатление, что у него есть проблемы со здоровьем", – добавил генпрокурор, отметив также, чтопоиски с помощью документальных фактов затруднены из-за срока давности.

Вместе с тем вдова Георгия Гонгадзе Мирослава в 17-ю годовщину исчезновения мужа обратилась к представителям украинской власти. "Ежегодно 16 сентября становится для меня очередным напоминанием невозможности достичь правосудия, ощущением бессилия перед системой и осознанием процветания безнаказанности в Украине. 17 лет происходят манипуляции вокруг смерти Георгия", – подчеркнула она.

Кроме того, журналистка потребовала от генпрокуратора продемонстрировать результаты расследования и завершить его, а также полностью расследовать преступления против журналистов и героев, которые пролили кровь в борьбе с коррупцией и отстаивая наше право на свободу на Майдане.

Напомним, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту. В 2009 году на Киевщине нашли останки черепа якобы Гонгадзе.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению, признав его виновным в убийстве Гонгадзе.Апелляционный суд оставил приговор в силе. Кассацию на приговор рассматривает Высший спецсуд, сейчас в ее рассмотрении объявлен бессрочный перерыв.

В мае 2017-го Луценко пообещал завершить расследование дела Гонгадзе в течение полугода.

Фото: Facebook Юрия Луценко