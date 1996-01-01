Успокойтесь, нет никаких миллениалов

Деление людей на поколения приносит больше вреда, чем пользы, заслоняя отдельные факторы, формирующие наши взгляды, отношение к политике и наши возможности, уверен эксперт New York Times Джон Квиггин.

Чтобы понять, что не так с поколенческой идеей, следует взглянуть на американские поколения. В многочисленных эссе последних лет их высмеивали как ленивых нарциссов или же, наоборот, возвышали как творческих и социально-активных личностей. Аналогичные термины были применены к поколению X, а до этого – к поколению беби-бума.

Это правда, что нынешняя группа молодых людей отличается от предыдущих поколений. У них более разнообразные этнические характеристики с меньшей долей европеоидов и значительным расовым разнообразием. Относительно небольшая часть так называемых миллениалов идентифицирует себя по расовому или этническому признаку.

Большинство отличий, которые ученые приписывают миллениалам, пропадают как только вы общаетесь с отдельным человеком, а не с целым воображаемым поколением. В подавляющем большинстве молодые люди голосуют за демократов. Так, за Дональда Трампа в 2016 году проголосовало меньшинство представителей поколения миллениалов.