Успокойтесь, нет никаких миллениалов

Исследовательский центр Pew объявил на прошлой неделе, что он определит людей, родившихся между 1981 и 1996 годами, как членов «поколения миллениалов», охватывающего более узкий диапазон лет, чем используется Бюро переписи населения США. Однако было бы лучше, если бы эту «игру поколений» наконец завершили и перестали делить общество на группы на основе года рождения, считает эксперт New York Times.
Деление людей на поколения приносит больше вреда, чем пользы, заслоняя отдельные факторы, формирующие наши взгляды, отношение к политике и наши возможности, уверен эксперт New York Times Джон Квиггин.
Чтобы понять, что не так с поколенческой идеей, следует взглянуть на американские поколения. В многочисленных эссе последних лет их высмеивали как ленивых нарциссов или же, наоборот, возвышали как творческих и социально-активных личностей. Аналогичные термины были применены к поколению X, а до этого – к поколению беби-бума.
Это правда, что нынешняя группа молодых людей отличается от предыдущих поколений. У них более разнообразные этнические характеристики с меньшей долей европеоидов и значительным расовым разнообразием. Относительно небольшая часть так называемых миллениалов идентифицирует себя по расовому или этническому признаку.
Большинство отличий, которые ученые приписывают миллениалам, пропадают как только вы общаетесь с отдельным человеком, а не с целым воображаемым поколением. В подавляющем большинстве молодые люди голосуют за демократов. Так, за Дональда Трампа в 2016 году проголосовало меньшинство представителей поколения миллениалов.
По сравнению с населением в целом, большая часть миллениалов имеет высшее образование и проживает в городах. Та часть, которая живет в сельской местности и является образованной, преимущественно придерживается демократических взглядов. Между тем, малообразованные сельские миллениалы разделяют взгляды пожилых сельских избирателей, которые проголосовали за Дональда Трампа, но было бы глупо приписывать одни и те же политические взгляды целой группе людей, исходя всего из одного прецедента.
Стрельба в школе в Паркленде (штат Флорида) привлекла интерес к поколению, известному как Gen Z или iGen. В недавнем эссе в Washington Post говорилось: «Миллениалы нарушили систему. Gen Z здесь, чтобы навести порядок». Автор статьи утверждал, что члены этой группы ценят компромисс как побочный продукт их разнообразия и любви к комфортному общению.
Хотя большая часть популярной «поколенческой теории» берет начало от публикации книги 1991 года «Поколения» Нила Хоу и Уильяма Штрауса, она зародилась в XIX веке. Сара Ласков из The Atlantic в 2014 году написала, что философы того времени стремились найти общий закон, способный выразить ритм исторического развития, основанный на биологическом законе ограниченного времени жизни человека.
«Разделение общества на поколения затмевает реальные проблемы расы, класса и пола»
Конечно, совсем отрицать эту теорию невозможно. Например, это правда, что для молодых людей, достигших совершеннолетия во время войны во Вьетнаме, рождение в конкретный год стало жизненно важным. Но даже здесь играл ключевую роль класс отдельного индивидуума. Этот фактор решал, пойдет человек в армию или найдет, как от нее откупиться.
Подобно военной службе, выход на рынок труда во время рецессии сегодня может быть затруднительным для миллениалов. Да, новое поколение испытало худшие экономические условия, чем их родители, но это не дает нам целостного понимания их положения в обществе.
Разделение общества на поколения затмевает реальные проблемы расы, класса и пола. Когда, например, беби-бумеров обвиняют в «разрушении Америки», этот аргумент сразу ассоциируется у нас с Дональдом Трампом и чернокожей старушкой, которая работает за минимальную зарплату в каком-нибудь отеле. Сегодня выбор молодых людей определяется их политическими взглядами, личными решениями и поступками, но далеко не датой в свидетельстве о рождении.