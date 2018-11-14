Правительственное издание нечаянно продлило военное положение. ОБНОВЛЕНО

Ясность внесла вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая в комментариях к записи сообщила: «Ошибочно опубликовано, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. [Опровержение] будет напечатано. Данный указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ».

Как сообщалось ранее, группа «1+1 медиа» надеется, что введение военного положения не повлияет на основные права и свободы граждан.

ОБНОВЛЕНО. В комментарии «Громадському радіо» первый заместитель главного редактора «Урядового курьера» Леонид Самсоненко объяснил, что в номере за 27 ноября опубликован не тот указ, который вчера проголосовали народные депутаты во время внеочередного заседания ВРУ.

«Этот указ касается решения СНБО. Президент своим указом вводит в действие решение СНБО, а вот в решении Совета в одном из пунктов написано «предложить президенту Украины ввести с 14:00 26 ноября военное положение в Украине сроком на 60 суток. Будет другой указ президента. Наверное, сегодня», – пояснил Самсоненко.

Также Самсоненко добавил, что закон о введении военного положения, который поддержали 276 народных депутатов, опубликуют в среду. В исходных данных документа видно, что номер указа 390 – это первый вариант, который подал президент Петр Порошенко. В нем предлагалось ввести военное положение по всей Украине сроком на 60 дней с 14:00 26 ноября. Новый указ с изменениями вышел под № 393.