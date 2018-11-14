Правительственное издание нечаянно продлило военное положение. ОБНОВЛЕНО

Печатный орган Кабинета министров опубликовал неправильный вариант президентского указа.
Вместо указа №393, который в итоге утвердила Верховная рада, на страницах газеты оказался более ранний указ, отвергнутый парламентом. На ошибку обратил внимание главный редактор «Радио НВ» Валерий Калныш. «Продолжается история с указом президента. Если вы откроете свежий номер газеты "Урядовий кур'єр" – печатный орган Кабинета министров, где публикуются официальные документы, – то вы увидите указ президента и введенное им решение СНБО, где, в частности, оно вводится на 60 дней», – написал он в своем Facebook.
В действительности же накануне был утвержден указ, согласно которому военное положение вводится сроком только на 30 дней. «В печать сдали раньше, чем было утверждено», – комментируют читатели. Другие указывают на то, что СНБО своим решением рекомендовал президенту ввести военное положение на 60 дней, и подготовленный согласно этой рекомендации указ как раз таки был опубликован. На это автор поста парировал: «Да, это другое решение, и указ не 393, а 390. Это очевидно. Открытый вопрос – зачем публиковать 390, если проголосованы совсем другие нормы, и где финальный вариант введения военного положения?»
Ясность внесла вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая в комментариях к записи сообщила: «Ошибочно опубликовано, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. [Опровержение] будет напечатано. Данный указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ».
Как сообщалось ранее, группа «1+1 медиа» надеется, что введение военного положения не повлияет на основные права и свободы граждан.
ОБНОВЛЕНО. В комментарии «Громадському радіо» первый заместитель главного редактора «Урядового курьера» Леонид Самсоненко объяснил, что в номере за 27 ноября опубликован не тот указ, который вчера проголосовали народные депутаты во время внеочередного заседания ВРУ.
«Этот указ касается решения СНБО. Президент своим указом вводит в действие решение СНБО, а вот в решении Совета в одном из пунктов написано «предложить президенту Украины ввести с 14:00 26 ноября военное положение в Украине сроком на 60 суток. Будет другой указ президента. Наверное, сегодня», – пояснил Самсоненко.
Также Самсоненко добавил, что закон о введении военного положения, который поддержали 276 народных депутатов, опубликуют в среду. В исходных данных документа видно, что номер указа 390 – это первый вариант, который подал президент Петр Порошенко. В нем предлагалось ввести военное положение по всей Украине сроком на 60 дней с 14:00 26 ноября. Новый указ с изменениями вышел под № 393.