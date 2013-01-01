Умерла журналистка ТСН Мария Адамская

Вчера вечером, 24 ноября, ушла из жизни журналистка ТСН телеканала «1+1» Мария Адамская. По информации близких, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

"«ТСН.Тиждень» считал ее своей секретной волшебной палочкой, ее таланты действительно не знали границ. Ее человечность – тоже. Она ушла внезапно и оставила громадную брешь в нашей броне. Мы растеряны и скорбим", – говорят ее коллеги.

Мария работала на «1+1» с марта 2013 года в должности редактора новостей.

"Маша для меня – это сгусток света. Потому что людей, которые умеют так тонко и точно все прочувствовать, двумя словами ситуацию разрядить или тебя вдохновить, встретишь редко. Мы в «ТСН.Тиждень» называли ее душой команды. И ее душа – я точно знаю – еще долго будет с нами, среди нас", – сказала ведущая «ТСН.Тиждень» Алла Мазур.

Напомним, до ТСН Мария Адамская работала выпускающим редактором на канале СТБ и редактором на сайте «Украинская правда».

Фото: Facebook-страница «ТСН.Тижня»