Умерла телеведущая Екатерина Лозовенко

Сегодня, 21 сентября, в возрасте 71 года ушла из жизни телеведущая Екатерина Лозовенко, знакомая зрителям как тетя Катя из детских программ «На добранiч, дiти» и «Катрусин кiнозал».
Об этом в своем Facebook сообщила журналистка «Корреспондента» Ольга Байвидович.
Как известно, Екатерина Лозовенко вела прямоэфирную детскую передачу «Катрусин к інозал» на канале УТ-1 в течении 15 лет – с 1972 по 1987 год. Программу заменили передачей «Мультфильм на заказ». После этого она работала режиссером в главной редакции телепрограмм для Киева и области, а затем – режиссером в Объединении документальных фильмов.