Умерла телеведущая Екатерина Лозовенко

Сегодня, 21 сентября, в возрасте 71 года ушла из жизни телеведущая Екатерина Лозовенко, знакомая зрителям как тетя Катя из детских программ «На добранiч, дiти» и «Катрусин кiнозал».

Об этом в своем Facebook сообщила журналистка «Корреспондента» Ольга Байвидович.