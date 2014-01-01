Умерла глава департамента развития бренда каналов «Футбол 1»/«Футбол 2»

В субботу, 8 апреля, утром умерла руководитель телеканалов «Футбол 1» / «Футбол 2» (входят в «Медиа группу Украина» Рината Ахметова) Марина Ермакова.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня утром трагически погибла Марина Ермакова, любимый и уважаемый всеми член команды телеканалов «Футбол 1» / «Футбол 2» и «Медиа группы Украина», светлый, добрый, отзывчивый человек", - говорится в сообщении каналов. Причина смерти не называется.

Похороны состоятся во вторник, 11 апреля.

Как известно, Марина Ермакова присоединилась к команде телеканалов в августе 2014 года.

Фото: Facebook Марины Ермаковой