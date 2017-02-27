Умер создатель «Жди меня», «Последнего героя» и издания «Новая газета»

В России в возрасте 54 лет скончался журналист и телепродюсер Сергей Кушнерев. Об этом в своем Facebook сообщил генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

"Сейчас сказали, что Сергей Кушнерев умер. 54. Рано, дико. Его знают, как создателя ТВ-программ «Жди меня», «Последний герой». ТЭФИ и все такое", - написал он.

Журналист продолжительное время болел. Как сообщает «Новая газета», на прошлой неделе он был госпитализирован со вторым инсультом. Его состояние оценивалось как тяжелое — в реанимацию привезли уже без сознания.

Как известно, свою карьеру Кушнерев начал в «Комсомольской правде» - от стажера и корреспондента до ответственного секретаря. Такжеизвестен как создатель телепроектов «Жди меня» и «Последний герой».В середине 90-ых журналист вместе со своим коллегой по «Комсомолке» Дмитрием Муратовым основал «Новую газету».Позже он занял пост главного редактора телекомпании «ВИД», где познакомился с Сергеем Бодровым-младшим и позже он запустил с ним передачу «Последний герой».

Фото: Facebook Сергея Кушнерева