Умер программный директор СТБ Сергей Назаров

Вчера, 19 апреля, в результате инсульта скончался заместитель председателя правления и программный директор телеканала СТБ Сергей Назаров. Об этом в своем Facebook сообщил глава правления и генеральный директор канала Владимир Бородянский.

"Сережа видел то, что не видели другие люди, мыслил настолько неординарно, что нам удалось построить удивительный телеканал, не похожий ни на какой другой. Сережа делал все на 200%, а потом еще на 100%. Назаров гениальный человек", - написал он.