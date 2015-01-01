«Укринформ» проведет акцию-перформанс в поддержку Сущенко

Сегодня, 29 сентября, в 12:00 в помещении информагентства «Укринформ» состоится акция по случаю годовщины незаконного заключения в России собственного корреспондента агентства во Франции Романа Сущенко.

Как сообщает пресс-служба «Укринформа», в мероприятии примут участие коллектив агентства, супруга и дочь журналиста – Анжелика и Юлия Сущенко, а также глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Коллеги Сущенко в футболках с его портретом запустят воздушные шары, символизирующие 365 дней журналиста за решеткой. Кроме того, в рамках акции в «Окнах Укринформа» открылась посвященная Сущенко фотовыставка «Год за решеткой».

В акции примут участие и зарубежные и региональные собственные корреспонденты «Укринформа». Поскольку день ареста журналиста совпадает со Всеукраинским днем ​​библиотек, а для него самого чтение книг стало едва ли не единственным средством выдержать нелегкое испытание, то зарубежные и региональные коллеги поддержат его флэшмобом, сфотографировавшись в библиотеках с миниплакатом #FreeSushchenko.

«Укринформ» также призывает всех неравнодушных к судьбе украинских политзаключенных поддержать Романа Сущенко, сделав свое фото с надписью #FreeSushchenko и разместив его 29-30 сентября в соцсетях.

Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве в конце сентября 2016 года. В ФСБ РФ заявили, что он якобы является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. А 7 октября российское следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. С тех пор журналисту несколько раз продлевали срок ареста, последний раз 25 сентября – до 30 ноября.

Фото: Пресс-служба «Укринформа»