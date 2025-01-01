Украинцы стали чаще пользоваться запрещенными «ВКонтакте» и «Одноклассниками»

Российские ресурсы «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.ru, запрещенные в нашей стране, в ноябре увеличили охват украинской аудитории. Такую тенденцию проследила исследовательская компания Kantar TNS.
Согласно ее исследованию, за месяц охват соцсети «ВКонтакте» вырос с 31,93% до 33,03%, что помогло ей подняться в рейтинге на одну позицию – с 11-й на 10-ю. Охват соцсети «Одноклассники» увеличился с 16,97% до 18,51%, подняв ее с 25-го места на 23-е; Mail.ru – с 25,31% до 25,94%, потеряв при этом одну позицию и заняв 13-е место; «Яндекс» – 22,79% до 23,90% (поднялся с 16-й на 14-ю позицию).
Одновременно растет и популярность Facebook: охват соцсети вырос почти на 2%. Она вместе с Google и YouTube продолжает входить в тройку лидеров самых популярных среди украинцев сайтов.
Напомним, 15 мая президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.
По данным октябрьского исследования, зафиксировано уменьшение охвата «Яндекса» – на 3%, что сместило его с 12-го на 16-е место. А охват «ВКонтакте», по мнению аналитиков, уже пережил пик падения и остается достаточно стабильным.
Заглавное фото: Flickr.com / Moscow-Live.ru