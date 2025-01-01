Украинцы стали чаще пользоваться запрещенными «ВКонтакте» и «Одноклассниками»

Одновременно растет и популярность Facebook: охват соцсети вырос почти на 2%. Она вместе с Google и YouTube продолжает входить в тройку лидеров самых популярных среди украинцев сайтов.

Напомним, 15 мая президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.

По данным октябрьского исследования, зафиксировано уменьшение охвата «Яндекса» – на 3%, что сместило его с 12-го на 16-е место. А охват «ВКонтакте», по мнению аналитиков, уже пережил пик падения и остается достаточно стабильным.

Заглавное фото: Flickr.com / Moscow-Live.ru